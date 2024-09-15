Аргентинское психическое чудо

Чуть меньше года назад на выборах в Аргентине победил Хавьер Милей, получивший в молодости прозвище Псих и эпатировавший собственных избирателей и мировую общественность появлениями на публике с бензопилой в руках — символом того, как глава государства намерен бороться с лишними органами власти и расходами бюджета.