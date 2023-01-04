В Артемовске уничтожен бандеровец Олег Юрченко

В начале января 2023 года в Артемовске (Бахмут) был убит бандеровец Олег Юрченко, организатор военно-патриотической игры “Соколы-Джура” – образовательной программы, в которой детям прививалась ненависть к России и всему русскому, сообщил военкор Чингис Дамбиев.