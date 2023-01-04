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В Артемовске уничтожен бандеровец Олег Юрченко

В Артемовске уничтожен бандеровец Олег Юрченко

В начале января 2023 года в Артемовске (Бахмут) был убит бандеровец Олег Юрченко, организатор военно-патриотической игры “Соколы-Джура” – образовательной программы, в которой детям прививалась ненависть к России и всему русскому, сообщил военкор Чингис Дамбиев.

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