В начале января 2023 года в Артемовске (Бахмут) был убит бандеровец Олег Юрченко, организатор военно-патриотической игры “Соколы-Джура” – образовательной программы, в которой детям прививалась ненависть к России и всему русскому, сообщил военкор Чингис Дамбиев.
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