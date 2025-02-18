ИА Новороссия В Сети не стихают обсуждения хамства Алиева и грубых высказываний азербайджанцев в адрес чемпиона Николая Валуева и телеведущего Евгения Попова.
"По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами
Комментарии
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Ратник Ратник
НИ Х... им наши законотворцы и правосторожители НЕ СДЕЛАЮТ. Кто же из них откажется от такой халявной кормушки ради каких-то эфемерных "русских граждан и и национального достоинства"?! Они уже давно предали и продали всё, что смогли. ИМЕННО С НИХ требуется начинать решать подобные вопросы с мигрантами в России. И с восстановления смертной казни, 100% конфискации, лишения гражданства. Но, "ВОРОН ВОРОНУ..."
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20 час.
владимир рябченко
Укоренились дяди ещё с Черкизона...
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15 час.
vik mysak
Проблема в том, что национальные диаспоры очень выгодны для чиновников любого уровня. Они ведь ничего не требуют, благоустройства, наведения общественного порядка, развития социальной инфраструктуры... Их всё устраивает, им нужны только разрешения, которые для чиновников не стоят никаких усилий, а диаспоры готовы за это хорошо платить. Разрешения на гражданство, строительство, торговлю...
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1 час.
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