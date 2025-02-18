"По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами

Ратник Ратник

НИ Х... им наши законотворцы и правосторожители НЕ СДЕЛАЮТ. Кто же из них откажется от такой халявной кормушки ради каких-то эфемерных "русских граждан и и национального достоинства"?! Они уже давно предали и продали всё, что смогли. ИМЕННО С НИХ требуется начинать решать подобные вопросы с мигрантами в России. И с восстановления смертной казни, 100% конфискации, лишения гражданства. Но, "ВОРОН ВОРОНУ..."