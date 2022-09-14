Китай пообещал решительную поддержку территориальной целостности Казахстана

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пообещал, что Китай будет решительно поддерживать Казахстан в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности.
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