Политик выступил за сокращение оружейных запасов на складах, через рамочные договоренности.Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предупредил: взрыв оружейных складов в селе Колбасна, которые считаются самыми большими в Европе, приведёт к катастрофе.