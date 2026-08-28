Политик выступил за сокращение оружейных запасов на складах, через рамочные договоренности.Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предупредил: взрыв оружейных складов в селе Колбасна, которые считаются самыми большими в Европе, приведёт к катастрофе.
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