The Guardian: Киев освободил 3800 из тюрем заключенных, чтобы отправить на фронт

В министерстве юстиции Украины сообщили, что в настоящее время попасть в украинские Вооруженные силы хотят почти шесть тысяч бывших заключенных, 3800 заключенных освобождены из тюрем и отправляются на фронт.
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