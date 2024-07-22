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The Guardian: Киев освободил 3800 из тюрем заключенных, чтобы отправить на фронт

В министерстве юстиции Украины сообщили, что в настоящее время попасть в украинские Вооруженные силы хотят почти шесть тысяч бывших заключенных, 3800 заключенных освобождены из тюрем и отправляются на фронт.

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