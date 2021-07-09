В Шымкенте зарегистрировано рекордное число заболевших: +210 за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 796, в городе Алматы – 420,в городе Шымкенте – 210, в Акмолинской области – 119, в Актюбинской области – 77, в Алматинской области – 89, в Атырауской области – 154, в ВКО – 78, в Жамбылской области – 38, в ЗКО – 191, в Карагандинской области – 321, в Костанайской области – 54, в Кызылординской области – 46, в Мангистауской области – 111, в Павлодарской области – 123, в СКО – 38,в Туркестанской области – 44.