Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые после разрыва с иноагентом Смольяниновым* рассказала об отношениях

Вот уже несколько лет Дарья Мельникова вынуждена в одиночестве воспитывать двух сыновей. Её супруг и отец детей Артур Смольянинов* сбежал из страны во время мобилизации и теперь живет в Европе, раз через раз находя возможность заработать себе на жизнь.