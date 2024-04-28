Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые после разрыва с иноагентом Смольяниновым* рассказала об отношениях

Вот уже несколько лет Дарья Мельникова вынуждена в одиночестве воспитывать двух сыновей. Её супруг и отец детей Артур Смольянинов* сбежал из страны во время мобилизации и теперь живет в Европе, раз через раз находя возможность заработать себе на жизнь.
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