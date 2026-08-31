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Царьград

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Пожарные Британии эвакуировали 27 человек на горках в парке

Пожарные Британии эвакуировали 27 человек на горках в парке

В парке развлечений Pleasurewood Hills в Великобритании 27 человек оказались заблокированы на американских горках «Wipeout» 31 августа.

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