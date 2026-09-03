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Мировое обозрение

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Windows 2000: как выглядел идеальный интерфейс рабочей станции

Windows 2000: как выглядел идеальный интерфейс рабочей станции

Когда в начале двухтысячных на рабочих станциях начала появляться Windows 2000, многие восприняли её как очередной шаг Microsoft на пути к объединению домашних и корпоративных систем.

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