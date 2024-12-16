Агенты подполья обесточили военные производства в Киевской области Юлия СоколоваПодстанция, которая обеспечивала электричеством несколько населенных пунктов в предместье столицы Украины была взорвана агентами движения сопротивления.
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