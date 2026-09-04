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Царьград

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США планируют ужесточить санкции против Международного уголовного суда

США планируют ужесточить санкции против Международного уголовного суда

Государства-участники МУС ожидают ужесточения санкций США против суда и его сотрудников. Возможные меры включают визовые и финансовые ограничения, а также давление на страны для выхода из Римского статута.

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