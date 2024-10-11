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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов про 0:4 от Австрии: «Несмотря на разгром, я увидел прогресс Казахстана по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол» 

«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается.

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