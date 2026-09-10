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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Сибири» Аланов об общении Кузнецова с судьями: «Евгений проявляет к арбитрам уважение. Он это умеет: и со смехом, и с харизмой»

Капитан «Сибири» Егор Аланов высказался о своей роли в команде, а также об общении форварда Евгения Кузнецова с судьями.

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