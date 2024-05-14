Губернатор Гладков: в результате атаки украинской армии на Белгород пострадала женщина

Она получила осколочное ранение Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале заявил, что в результате атаки украинской армии на Белгород и Белгородский район 14 мая пострадала женщина.
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