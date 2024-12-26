Транспортные артерии соединят Ленобласть и Карелию

В центре внимания – разработка плана развития дорог и не только Планы развития транспортной сети Ленобласти и Карелии обсудили в ходе совещания в комитете по дорожному хозяйству, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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