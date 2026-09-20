В посольстве РФ на Кубе началось голосование на выборах в Госдуму

ГАВАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось на Кубе. Избирательный участок открылся в 08:00 (15:00 мск) в посольстве России в Гаване, передает корреспондент ТАСС.
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