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FiNE NEWS

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«Права за деньги»: как автошколы вымогают у учеников тысячи и что с этим делать

Представьте: вы заплатили за обучение в автошколе, отдали все деньги, прошли лекции, практику — и вот, когда до экзамена остаётся буквально пара шагов, инструктор говорит: «Вы не готовы».

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