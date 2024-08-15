ВТБ предлагает импортерам самим искать "чистые" юани

Из-за нехватки “чистых” юаней “ВТБ Шанхай” предлагает российским импортерам самостоятельно находить компании, которые получают за рубежом валютную выручку, и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани.
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