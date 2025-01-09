WSJ: Си Цзиньпин разозлился на критику экономики Китая

Тот предположил, что официальные данные о росте экономики Китая могут быть завышены.По сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на источники, председатель КНР Си Цзиньпин пришел в негодование из-за высказываний экономиста Гао Шаньвэня.
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