Раскрыты детали ночного удара ВС РФ по Киеву и портам под Одессой

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины.
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