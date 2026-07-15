Президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев, где 15 июля примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».
Вучич прибыл в Киев, где встретится в Зеленским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Бережнов
Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал второй Янукович, который не знает куда приложить свою голову!
Ответить
1 м.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Жалко его. А, что ему делать? Что Россия ему может предложить или защитить?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии