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Аргументы и Факты

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Вучич прибыл в Киев, где встретится в Зеленским

Вучич прибыл в Киев, где встретится в Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев, где 15 июля примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал второй Янукович, который не знает куда приложить свою голову!
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1 м.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Жалко его. А, что ему делать? Что Россия ему может предложить или защитить?
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1 м.