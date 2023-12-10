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Три направления, на которых Украина терпит поражение - СМИ

Три направления, на которых Украина терпит поражение - СМИ

Киевский режим испытывает огромные проблемы сразу на трех направлениях: на линии боевого соприкосновения, в американском конгрессе, а также в европейских столицах, считают обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт.

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