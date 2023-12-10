Три направления, на которых Украина терпит поражение - СМИ

Киевский режим испытывает огромные проблемы сразу на трех направлениях: на линии боевого соприкосновения, в американском конгрессе, а также в европейских столицах, считают обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии