Салимгараев поздравил татарстанцев с 65-летием со дня начала регулярного вещания Казанской студии телевидения

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил профессиональное сообщество телевещателей Татарстана и жителей республики с 65-летием со дня начала регулярного вещания Казанской студии телевидения.
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