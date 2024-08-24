А у вас щи постные или жемчуг мелкий? (Да что вы знаете о нищете)

Villina Всякий раз, читая в комментариях (и не только) о том, что российский народ - нищий, я испытываю странное чувство: смесь удивления, негодования и неловкости, а также непреодолимое желание показать этим людям, что такое нищета.
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