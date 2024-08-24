Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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А у вас щи постные или жемчуг мелкий? (Да что вы знаете о нищете)

А у вас щи постные или жемчуг мелкий? (Да что вы знаете о нищете)

Villina  Всякий раз, читая в комментариях (и не только) о том, что российский народ - нищий, я испытываю странное чувство: смесь удивления, негодования и неловкости, а также непреодолимое желание показать этим людям, что такое нищета.

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Комментарии
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Елизавета Белая
Все правильно!
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1 д.
Александр Иноземцев
+100500!
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23 час.
Olegus
Вместо того, чтобы пребывать в раздумьях, почему бы не сделать то, о чём вы думаете? Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты: вся их жизнь проходит в ожидании». китайский миллиардер Джек Ма
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23 час.

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