«Это провокация». В преддверии выборов в США Северная Корея запустила ракету в Японское море

Северная Корея во второй раз запустила ракету в направлении Японского моря. Об этом рассказали в Объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, назвав данный факт провокацией в преддверии выборов президента в США, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.