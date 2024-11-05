«Это провокация». В преддверии выборов в США Северная Корея запустила ракету в Японское море

Северная Корея во второй раз запустила ракету в направлении Японского моря. Об этом рассказали в Объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, назвав данный факт провокацией в преддверии выборов президента в США, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.
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