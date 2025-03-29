Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу

Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу

Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и переименовал его в X. В ходе сделки стоимость соцсети оценили в $33 млрд без учета долга, а стартап xAI — в $80 млрдИлон Маск (Фото: Kent Nishimura / Reuters) Миллиардер Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $342,9 млрд) объявил, что продал принадлежащую ему социальную сеть X своему стартапу xAI, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта.

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