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Аргументы и Факты

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Модель Синди Кроуфорд собралась подать в суд на рехаб после кончины сына

Модель Синди Кроуфорд собралась подать в суд на рехаб после кончины сына

Супермодель Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер намерены в судебном порядке привлечь к ответственности руководство и персонал реабилитационного центра, в котором погиб их 27-летний сын Пресли.

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