Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Перевести можно 500, 1, 2, 3, 5 или 10 тыс. баллов В Москве продолжается сбор средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне спецоперации, и гуманитарной помощи для мирных жителей новых и приграничных территорий.
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