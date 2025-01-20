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Право сильнейшего. Очередной передел мира уже идёт…

Право сильнейшего. Очередной передел мира уже идёт…

Читая свежие новости, обратил внимание на заметку ТАСС, где сообщалось: «Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права.

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