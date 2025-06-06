ФСБ задержала за мошенничество чиновника из администрации Ялты

Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС Федеральная служба безопасности России задержала одного из руководителей администрации Ялты по подозрению в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщили 6 июня в ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.