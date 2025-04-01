В Госдуме проведут совещание по вопросу стирания крестов с изображений храмов

Депутат отметила, речь идет о посягательстве на традиционные ценности и культурное наследие России Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала оскорблением чувств верующих удаление крестов с изображений храмов, сообщает РИА Новости.
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