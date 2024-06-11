Высокий спрос и нехватка кадров отмечены в Забайкалье

В Забайкалье отмечена нехватка кадров во всех основных отраслях, кроме сферы услуг. Наиболее заметен дефицит рабочих специальностей, сообщается на сайте Отделения Чита Банка России со ссылкой на доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ».
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