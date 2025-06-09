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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Сломать стереотипы». Как организована адаптация ветеранов СВО?

«Сломать стереотипы». Как организована адаптация ветеранов СВО?

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» организовали более 300 ярмарок вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей, что позволило тысячам ветеранов найти работу в гражданской сфере.

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