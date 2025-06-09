«Сломать стереотипы». Как организована адаптация ветеранов СВО?

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» организовали более 300 ярмарок вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей, что позволило тысячам ветеранов найти работу в гражданской сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии