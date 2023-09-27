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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА принимает «Балтику». Приходите поддержать команду на стадионе!

ЦСКА принимает «Балтику». Приходите поддержать команду на стадионе!

В 10 туре РПЛ ЦСКА встретится с «Балтикой». Матч пройдет в субботу 30 сентября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей.

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