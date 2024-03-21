Европе пора понять, что санкции против России не дают желаемого результата, пишет Focus. Об их неэффективности говорит то, что с момента введения ограничений российская экономика растет быстрее, чем, например, немецкая, а инфляция в ЕС увеличивается рекордными темпами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии