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4 признака того, что санкции против России провалились — Focus

4 признака того, что санкции против России провалились — Focus

Европе пора понять, что санкции против России не дают желаемого результата, пишет Focus. Об их неэффективности говорит то, что с момента введения ограничений российская экономика растет быстрее, чем, например, немецкая, а инфляция в ЕС увеличивается рекордными темпами.

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