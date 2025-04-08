NatComms: ударный кратер Чиксулуб 700 тыс. лет давал жизнь морским экосистемам

Международная группа ученых из Японии, Испании, США и других стран раскрыла удивительный парадокс: падение уничтожившего динозавров метеорита также позволило процветать морским экосистемам в месте удара на протяжении 700 тыс.
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