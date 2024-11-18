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Патофизиолог предупредил об опасности промокших ног для здоровья

Патофизиолог предупредил об опасности промокших ног для здоровья

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов рассказал «Известиям» 18 ноября о том, что делать, если протекла обувь и ноги оказались мокрыми.

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