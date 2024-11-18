Патофизиолог предупредил об опасности промокших ног для здоровья

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов рассказал «Известиям» 18 ноября о том, что делать, если протекла обувь и ноги оказались мокрыми.
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