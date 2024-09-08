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Царьград

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Ушел из жизни автор хита «My Heart Will Go On»

Ушел из жизни автор хита «My Heart Will Go On»

Его произведения использовались в более чем 325 фильмах и телешоу.Уилбур Дженнингс, известный поэт-песенник современности, ушел из жизни в возрасте 81 года.

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