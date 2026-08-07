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Netflix свернул американскую версию "Игры в кальмара" от Финчера

Netflix свернул американскую версию "Игры в кальмара" от Финчера

Сериал "Игра в кальмара", реж. Хван Дон-хёк, 2021-2025 Американская стриминговая платформа Netflix отказалась от режиссерского проекта Дэвида Финчера, который должен был стать англоязычным спин-оффом "Игры в кальмара".

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