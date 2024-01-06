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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 22 очка в 35 играх при «+18»

Наместников сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». У него 22 очка в 35 играх при «+18»

Форвард «Виннипега» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:1). В активе 31-летнего россиянина 22 (4+18) очка в 35 играх при полезности «+18» (делит 8-е место в лиге по этому показателю с 3 другими игроками).

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