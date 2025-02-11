В Петербурге вырос объем производства лекарств

В Петербурге отметили объем производства лекарств. За год рост составил более 2%. Аналитики рассказали, что объемы производства препаратов в упаковках на территории города относительно 2023 года сократились на 7,4%.
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