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В Петербурге вырос объем производства лекарств

В Петербурге вырос объем производства лекарств

В Петербурге отметили объем производства лекарств. За год рост составил более 2%. Аналитики рассказали, что объемы производства препаратов в упаковках на территории города относительно 2023 года сократились на 7,4%.

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