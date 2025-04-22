Новые союзники: Четыре страны готовятся к конфликту с Россией Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal, страны Скандинавии с времён Кальмарской унии, которая была заключена в 1400-х годах, начали проводить согласованную политику безопасности.