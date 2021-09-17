Готовим замечательное французское блюдо с красивым названием «Гратен дафинуа». Это картофельная запеканка, и рецептов гратена – великое множество! Мы приготовим очень простой, но, в тоже время невероятно нежный и вкусный гратен… Ингредиенты: Картофель 1кг Чеснок 5зуб Лук 200г Сливки 300мл Молоко 300мл Мускатный орех 3г Перец черный 5г Масло сливочное 30г Приготовление: Натереть противень чесноком Добавить масло Посечь картофель тонкими пластинами Лук – полукольцами Выложить овощи слоями Добавить сливки и молоко Запекать три часа при 160° Сервируем с зеленью и свежими овощами Приятного аппетита! Видеорецепт тут: .