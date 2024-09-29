Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки

Военнослужащие России, освобождавшие от военных Вооруженных сил Украины населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими, но добродушными, помогали с эвакуацией местных мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из эвакуированных жителей Новогродовки.