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Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки

Очевидец рассказал, как российские военные помогали жителям Новогродовки

Военнослужащие России, освобождавшие от военных Вооруженных сил Украины населенный пункт Новогродовка в ДНР, показали себя как профессионалы, были строгими, но добродушными, помогали с эвакуацией местных мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из эвакуированных жителей Новогродовки.

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