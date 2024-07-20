"Спящие агенты" возле русского президента: Зачем ЦРУ "разоблачило" суперценного "крота"

Коллаж ЦарьградаСегодня 513 прочитали С конца июня в отечественном интернет-пространстве стала распространяться информация о том, что ЦРУ рассекретило документы о сотрудничестве с американской разведкой загадочно погибшего в США в 2015 году экс-министра печати России, члена ельцинской команды, бывшего главы холдинга "Газпром медиа" и компании "Видео Интернешнл" Михаила Лесина.