Адвокат Лапина рассказала, что за работу в праздники вы можете подать в суд

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина рассказала, что если ваш работодатель требует, чтобы вы трудились в праздничные дни без предусмотренной компенсации, важно проверить, упоминаются ли такие условия в вашем трудовом или коллективном договоре.