Инженерный батальон "Запада" за год уничтожил более тысячи единиц техники ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Батальон специального минирования 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад" за год уничтожил более тысячи единиц вражеской техники, сорвав ротацию и снабжение подразделений ВСУ на ключевых направлениях.
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