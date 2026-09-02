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ТАСС

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Инженерный батальон "Запада" за год уничтожил более тысячи единиц техники ВСУ

Инженерный батальон "Запада" за год уничтожил более тысячи единиц техники ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Батальон специального минирования 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад" за год уничтожил более тысячи единиц вражеской техники, сорвав ротацию и снабжение подразделений ВСУ на ключевых направлениях.

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