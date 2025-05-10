WSJ: Трамп не может спать из-за желания завершить конфликт на Украине

www.globallookpress.com/Hu Yousong/XinHua Американский лидер Дональд Трамп испытывает проблемы со сном из-за отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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