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Ляйсан Утяшева, Светлана Бондарчук и Екатерина Климова на посетили открытие ресторана "Vаниль", где подрались Пинский и Трапезник

Ляйсан Утяшева, Светлана Бондарчук и Екатерина Климова на посетили открытие ресторана "Vаниль", где подрались Пинский и Трапезник

Вчера в столице прошло громкое "переоткрытие" культового ресторана нулевых "Vаниль", который в своё время был известен всей светской Москве.

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